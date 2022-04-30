بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك

شرطة سيدي بلعباس تسطر برنامجا خاصا

مواصلة لمهامها الهادفة إلى ضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وتحسبا لعيد الفطر المبارك، أعدت شرطة سيدي بلعباس برنامجا خاصا بهذه المناسبة يهدف إلى التمركز الجيد والمحكم لقوات الشرطة في الميدان خاصة ما تعلق بتنظيم سيولة حركة المرور و تأمين دور العبادة و الأماكن العمومية .

وفي هذا السياق تم تسخير 2000 شرطي بهدف بسط الأمن والآمان في كامل ربوع الولاية وفقا لخطة مدروسة مع العمل على:

– الإنتشار الدقيق للتشكيلات الأمنية في الميدان.

– تعزير التواجد الأمني عبر مختلف نقاط المدينة بما يسمح بتنقل آمن للمواطنين خاصة في الأحياء ومحطات نقل المسافرين ودور العبادة .

محاربة أشكال التعدي على قواعد النظافة، الصحة العمومية والبيئة على وجه العموم بالتنسيق مع السلطات المحلية .

– ضبط نظام عمل فرق تنظيم حركة المرور عبر المحاور التي تعرف حركية كبيرة للمركبات بهذه المناسبة .

– تكثيف الرقابة عن طريق الدوريات الفجائية.

– القيام بعمليات شرطة فجائية تستهدف الأماكن المشتبه بتجمع الأشخاص المشبوهين.

شرطة سيدي بلعباس تغتنم هذه المناسبة للقيام بزيارات ميدانية لفائدة متقاعدي الشرطة خاصة منهم المسنين والمرضى وكذا المتواجدين بالمستشفيات بهدف مقاسمتهم فرحة العيد وتتمنى لجميع المواطنين عيدا سعيدا وكل عام وأنتم بألف خير.