Visite de la ministre de l’environnement à Sidi Bel Abbes: un passif lourd ?

:entre satisfaction et frustration.

La ministre de l’environnement Samia Moualfi s’est rendue à la wilaya de Sidi Bel Abbes le 26 avril de l’année en cours pour une visite d’inspection et de travail afin de s’enquérir de l’état d’avancement des différents chantiers relevant de son secteur, ce déplacement signifie une priorité au programme de développement durable conçu par le gouvernement depuis plusieurs années à l’exemple l’économie verte et de l’économie circulaire qui représentent un enjeu stratégique à fort impact socio-économique vise la valorisation des déchets ménagers assimilés dans le domaine du tri sélectif. Tel est actuellement le cas pour les activités liées aux énergies renouvelables, à la transformation et à encourager l’employabilité et l’entreprenariat pour les jeunes et les femmes dans l’économie verte, sans perdre de vue ses missions de sensibilisation en coordination avec tous les acteurs de la société civile d’agir activement « éco-citoyen. ».

Lors de l’inauguration du nouveau centre d’enfouissement technique de la commune de Benachiba, la ministre à l’écoute c’est étonnée sur la présentation de la fiche technique du projet qui accuse un retard considérable de l’exécution des travaux qui ont duré plus de onze années (11). Malgré les efforts consentis par la volonté de la direction de l’environnement et celle du nouveau pilote du C.E.T. le centre de BENACHIBA n’est pas encore opérationnel.

Poursuivant sa visite Mme Samia Mouafi s’est rendue au centre d’enfouissement technique de Sidi Bel Abbes, s’est enquise sur le projet AGID qui demeure un projet extrêmement ambitieux soumis à d’énormes contraintes notamment au niveau des installation de la gamme des équipements du centre de tri qui représente une perte considérable dans l’économie local due au retard de l’exploitation du projet et notamment au ralentissement et à l’efficacité du programme d’adaptation de EPIC à l’amélioration des nouvelles taches a savoir la collecte sélective et le procédé compostage ,furieuse la ministre face au constat amer dixit « j’ai mal au cœur de voir l’état des lieux dans une pareille situation » à cet égard la ministre a mis en exergue certains points qui l’ont tenu a particulièrement à cœur interpellant le premier responsable de l’Agence Nationale des Déchets (AND ) en qualité d’EPIC maitre de l’ouvrage de livrer le projet dans les délais prévus de reprendre les réserves enregistrées ,un engagement des parties prenantes a été affirmé à la ministre , en présence des autorités locales (wali et le P.APW ) soit le 5 juillet de l’année en cours serait la mise en service du centre de tri.

Par ailleurs, la visite de la ministre avait pour but de prendre connaissance sur l’état du lac Sidi Mohamed Benali , voir , écouter les responsables locaux afin qu’elle puisse transmettre le dossier aux instances gouvernementales sur le droit de l’environnement et à la protection de l’espace qui est un élément naturel au cœur des problèmes lesquels ne reposent sur aucune réglementation de nature juridique , met cependant en évidence la difficulté qui affecte toute velléité de la gestion du site à plusieurs surfaces géométriques, espace aquatique, forestier, et zone touristique qui représentent un trésor environnemental à la population bélabésienne

Au siège de la wilaya la ministre Samia Mouafi a recueilli les préoccupations de la société civile afin de concrétiser un certain nombre de solutions pour la protection de l’environnement, a l’exemple des eaux usées qui déversent sur Oued Mekerra prenant le canal du lac Sidi Mohamed Benali, Le deuxième point soulevé a été sur la problématique du projet de sensibilisation dans le domaine de l’accompagnement ; assistance et la formation inscrit au programme sur l’appui de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés abandonnée par AND.

O.Rayan