A l’occasion de l’AID EL FITR AL MOUBAREK, le staff rédactionnel du journal « échos de Sidi-Bel-Abbès » vous souhaite une bonne et heureuse fête, avec tous les vœux de paix, santé et de prospérité à vous et à tous les musulmanes et musulmans qui s’apprêtent à célébrer cette grande fête demain Lundi 2 mai 2022. inchea Allah .

