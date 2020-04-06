تطبيقا لقرارات الحجر الصحي الجزئيشرطة سيدي بلعباس تسطر مخططا أمنيا خاصا

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شرعت أمس مصالح شرطة سيدي بلعباس في تطبيق الإجراءات الإحترازية التكميلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد المتعلقة بتنفيذ قرارات الحجر الصحي الجزئي من الساعة السابعة مساءا (19:00سا) إلى غاية الساعة السابعة صباحا (07:00 سا) عبر مختلف شوارع وأحياء المدينة.

هذا المخطط الأمني سخر لتنفيذه ما يناهز 500 شرطي من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والمتنقلة وكذا نقاط المراقبة عبر محاور الدوران ونقاط تقاطع الشوارع الكبرى للمدينة وعلى مستوى الأحياء الشعبية ، حيث تم تقييد حركة المشاة والمركبات بكل أنواعها.

هذا الإجراء الخاص لقي خلال يومه الأول تجاوبا من طرف المواطنين الذين عبروا عن تعاونهم وتفهمهم خاصة أنه يرمي إلى الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (covid-19) .

شرطة سيدي بلعباس تذكر جميع المواطنين أنه يستثنى من إستخراج وحمل الرخصة الإستثنائية للحركة خلال فترة الحجر الصحي الجزئي كل من :

– التجار المكلفون بتسليم البضائع ( مجبرون على إظهار السجل التجاري بدلا من الرخصة عند خضوعهم للمراقبة.

– موظفو الصحة (يكفي إظهار البطاقة المهنية).

– تعتبر الرخصة الاستثنائية شخصية تخص صاحبها فقط ترخص له المرور دون غيره ( لا يمكن أن تشمل الرخصة شخص آخر يكون برفقة صاحب الرخصة على متن سيارة واحدة ).

شرطة سيدي بلعباس تدعو المواطنين إلى إحترام إجراءات الحجر الصحي الجزئي وإبداء المزيد من التفهم والتعاون وإلتزام بيوتهم قصد مجابهة هذا الوباء القاتل والحد من إنتشاره .

وعينا يحمينا … الرجاء منكم التفهم والتعاون.