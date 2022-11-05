تنظم جامعة جيلالي ليابس و الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية مسابقة وطنية للمبتكرين

تحت رعاية والي ولاية سيدي بلعباس، نظمت جامعة جيلالي ليابس و الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ، بالتعاون مع مركز الدعم و الاستشارة، إجتماعا خاصا بالتحضير للمسابقة الوطنية لأحسن مشروع ابتكاري تحت شعار » ابتكار و إنجاز » ، بقاعة المحاضرات بديوان الوالي، بحضور السيد شيباني سمير والي الولاية بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي الدكتور بلكوريصات عبد الكريم.

الإجتماع عرف حضور رئيس الديوان، نائب مدير الجامعة، السيد خبير اللجنة الوطنية لمتابعة الإبتكار وحاضنات الأعمال، السيدة مديرة مكتب الربط بين المؤسسات والجامعة، السيد رئيس المكتب الولائي للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، السيدة مديرة مركز الدعم و الاستشارة ، السيد عضو المجلس الأعلى للشباب ، السيد عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السادة رؤساء الدوائر، السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، السيدات والسادة المدراء التنفيذيون إلى جانب بعض الإعلاميين.

يهدف هذا المشروع إلى تشجيع روح الابتكار لدى الشباب ، لخلق مؤسسات ناشئة، عن طريق تمكين الطلبة من تحقيق طموحاتهم، و تحويل أفكارهم الى مشاريع ،كما و يسعى الى تقريب الجامعة من المحيط الإقتصادي و الاجتماعي.