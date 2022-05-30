تورطا في الحيازة على المخدرات لغرض المتاجرة فيها

إمرأة وشريكها في قبضة شرطة سيدي بلعباس

تمكن أفراد الشرطة بفرقة مكافحة المخدرات من توقيف إمرأة وشريكها في العقد الثاني من العمر تورطا في الحيازة على المخدرات (الكيف المعالج ) قصد المتاجرة فيها ، حيث تم على إثر ذلك حجز ما يقارب 300 غرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي قدره 17 ألف دينار تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم .

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بفرقة مكافحة المخدرات لمعلومات مفادها وجود إمرأة مشتبه فيها تحوز على كمية من المخدرات ، حيث تم وضع خطة محكمة من أجل الكشف عن ملابسات هذه القضية .

التحريات التي باشرتها المصلحة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيها ويتعلق الأمر بشابة في العقد الثاني من العمر ، بعد مراقبة دقيقة لتحركاتها تم توقيفها بحي سيدي الجيلالي ، أين ضبطت بحوزتها كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 200 غرام ومبلغ مالي قدره 5000 دج تعتبر من عائدات ترويج المخدرات.

التحقيقات التي باشرتها فرقة مكافحة المخدرات مكنت من تحديد هوية شريكها الذي تم توقيفه هو الآخر بعد مراقبة دقيقة لتحركاته، كما تم إسترجاع كمية أخرى من الكيف المعالج ومبلغ مالي يعتبر من عائدات الترويج ، حيث بلغت الكمية الإجمالية المحجوزة 293 غرام من الكيف المعالج و مبلغ مالي قدره 17 ألف دينار تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم .

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة عن قضية الحيازة على المخدرات (الكيف المعالج) لغرض المتاجرة فيها .