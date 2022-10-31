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حادث مرور مميت في بحيرةسيدي محمد بن علي

2 jours ago Abbes.O

حادث مرور مميت

🔴 في تمام الساعة 04 سا و 23د من فجر اليوم 31/10/2022 تدخلت اسعافاتنا متمثلة في #الوحدة #الرئيسية للحماية المدنية من أجل حادث مرور #مميت و ذلك #ببحيرة_سيدي_محمد_بن_علي بلدية عين ثريد إثر انحراف و اصطدام سيارة سياحية بشجرة.
🔴 #الخسائر_البشرية : وفاة شخص يبلغ من العمر 43 سنة في عين المكان .
إصابة 03 آخرين بجروح متعددة تتراوح اعمارهم بين 24 و 40 سنة حيث أسعفوا و نقلوا الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى سيدي بلعباس فيما تم نقل جثة المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

Abbes.O

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