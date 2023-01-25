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حجز وإتلاف أكثر قنطار من اللحوم كانت موجهة للإستهلاك البشري  

15 minutes ago Abbes.O

كانت تنقل على متن مركبة غير مهيأة  

حجز وإتلاف أكثر قنطار من اللحوم كانت موجهة للإستهلاك البشري  

          تمكن أفراد الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز وإتلاف أكثر من قنطار من اللحوم البيضاء وأحشاء الدجاج موجهة لغرض الإستهلاك البشري كانت تنقل في مركبة غير مهيأة.

        العملية تندرج في إطار مجهودات قوات الشرطة الرامية إلى الحفاظ على الصحة العامة وتمت بعد قيام أفراد الشرطة بعمليات مراقبة ، حيث لفت إنتباه أفراد الشرطة مركبة محملة بكميات معتبرة من اللحوم البيضاء في ظروف تفتقد لشروط النقل والحفظ والنظافة .

         بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري التابع للمكتب البلدي لحفظ الصحة والطبيبة البيطرية التابعة للمصالح الفلاحية تبين أنها محملة بـ 138 كلغ من اللحوم البيضاء وأحشاء الدجاج غير صالحة للإستهلاك البشري ليتم إتلافها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف .

 

 

 

 

 

Abbes.O

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