La sûreté nationale endeuillée suite au décès du brigadier de police Houari Abderrahim « martyr du devoir »

La cérémonie funéraire de feu brigadier de police Houari Abderrahim, relevant de la sureté de daïra de Draria (Alger) , percuté par un chauffard pendant l’exercice de ses fonctions sur le terrain la veille du nouvel an , malheureusement , ce jeudi du 05 janvier selon le communiqué de la direction générale de la sureté nationale ,la victime a succombé à ses blessures qui étaient trop importantes.

A été inhumé aujourd’hui, vendredi 06 janvier 2023, après la prière du Dohr au cimetière de Moulay Abdelkader en présence du wali de Sidi Bel Abbés, des autorités civiles et militaires, une foule de citoyens parents , amis portent en eux le deuil, pleurent le martyr du devoir ; à la suite de ce tragique accident « le Directeur général de la sûreté nationale a adressé en son nom et au nom de tous les fonctionnaires la sûreté nationale, ses condoléances et sa compassion à la famille du défunt et dépêché des hauts fonctionnaires de la direction générale, et régionale.

O.Rayan