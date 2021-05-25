شرطة سيدي بلعباس تفك لغز عدة قضايا إجرامية في وقت وجيز

حجز 4800 قرص مهلوس و17 مليون سنتيم من عائدات ترويج السموم.

01- تفكيك جمعية أشرار خطيرة حاولت زرع الرعب في أوساط السكان

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع من تفكيك جمعية أشرار متكونة من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 26 سنة تورطو في قضية تكوين جمعية أشرار لإعداد السرقة مع التخريب العمدي لملك الغير ،إختصو في سرقة الكوابل النحاسية الكهربائية مع إقدامهم على الإعتداء على المواطنين وسرقة ممتلكاتهم محاولين زرع الرعب في أوساط الساكنة قبل أن يتم توقيفهم تباعا من طرف قوات الشرطة وحجز أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام .

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع لمعلومات تفيد بوجود أشخاص يقومون بسرقة كوابل نحاسية كهربائية ، حيث تم إتخاذ كل الإجراءات والترتيبات الأمنية لتوقيفهم إلى أن تمكنت المصلحة من توقيف الفاعل الرئيسي في حالة تلبس وبحوزته أسلحة بيضاء محظورة وكمية من المخدرات والأقراص المهلوسة مواصلة للتحقيق تم توقيف باقي شركائه الذين ثبت تورطهم في هذه القضية ، وبعد بعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم النيابة .