Le wali passe à l’action après ses solennelles promesses: le jardin public en ligne de mire.

Suite à la dernière réunion avec des acteurs de la société civile relative aux préoccupations des habitants concernant les insuffisances ayant entraîné la dégradation du cadre de vie des citoyens, le chef de l’exécutif, Mr Mustapha Limani, et après avoir constaté de visu au jardin public, lors de l’inauguration des festivités célébrant la journée internationale de l’enfance, que le tissu végétal de ce lieu botanique en pâtissait sévèrement suite à un manque d’eau, a demandé au directeur de hydraulique en presence du chef de daira, et du P. APC de préparer une fiche technique en urgence pour solutionner définitivement ce problème qui menace réellement toutes les espèces végétales constituant le dit jardin, parmi les propositions qui furent données au wali, figurent la captation et l’orientation vers le jardin, via une canalisation des eaux souterraines évacuées depuis une résidence nouvellement construite et mitoyenne du dit jardin, la mise en place d’un matériel adéquat pour une bonne marche de tout le mécanisme de pompage et d’irrigation de la flore et des arbres nouvellement implantés ou appelés à être plantés dans un proche avenir, prendre en charge par les services concernés du très sollicité dossier de classement du jardin public comme site botanique inscrit sur le sommier communal et enfin, lui octroyer des espèces nobles, comme fut jadis, pour rehausser de sa valeur botanique en plus de celle d’être un espace vert et également lui attribuer un nom .

A noter enfin, que le wali qui était accompagné des responsables directement concernés par la problématique du jardin public, à tenu se rendre sur les lieux à pied, afin de constater de visu les faits et prendre les décisions qu’il faut afin d’honorer ses engagements envers la population belabbesienne.

O. Rayan