La journée mondiale de l’environnement célébrée au jardin public.Cette année est la restauration des écosystèmes

La direction de l’environnement de SBA a organisé à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement célébrée le 05 juin de chaque année tout un programme riche et varié et ce, au sein de l’unique poumon de la ville à savoir le jardin public , choix mûrement réfléchi de Madame DJABEUR Safia directrice du secteur lui a permis d’ouvrir l’éventail de différents problèmes liés à l’ environnement à savoir le jardin public, le lac Sidi Mohamed Benali qui sont une priorité de répondre aux besoins des habitants de la M’kerra .

Cet évènement se veut un espace véritable d’information, d’échange et de sensibilisation à l’environnement et au développement durable ouvert a tout le public à travers des expositions (considérée comme foire ) structurée en stands furent dressés le long de l’ex allée des platanes destinés aux institutions , entreprises, associations et particuliers de présenter les activités ayant relation directe ou indirecte en faveur de ce secteur stratégique qui est l’environnement. Cette journée a été présidée par le S.G du wali qui a représenté le chef de l’exécutif à ses festivités, a procédé à la visite des différents stands en compagnie de la directrice, des autorités civiles et militaires il à estimé également de mettre l’exemple des secteurs de formation professionnelle, traitement des eaux, tri sélectif et recyclage des déchets domestiques, gestion et économie de l’eau etc..etc. a eu a assister à une double présentation conçue conjointement par le professeur Kheloufi Benabdeli et Mr Ouired Abbas concernant le jardin public et traitant des multiples facettes de ce lieu de villégiature, de détente et qui a connu des interventions ratées, un laisser-aller manifeste et des chevauchements des les prérogatives de sa prise en charge et de sa gestion. Au terme de ces manifestations un accord cadre de partenariat a été signé entre la direction de l’environnement et celle de la formation professionnelle pour inclure dans les cursus de formation professionnelle la donne environnementale et envisager des formations pour les jeunes. Ceci étant, plusieurs participants à ces festivités furent honorés pour leurs efforts consentis en la matière de même que les lauréats des premiers prix d’un concours du meilleur dessin environnemental qui s’est déroulé, l’après-midi, au théâtre régional de SBA.

O.Rayan