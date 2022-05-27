تزامنا و إحتضان وهران للطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط

شرطة سيدي ببلعباس تنظم ملتقى جهوي حول الأمن السياحي

نظمت شرطة سيدي بلعباس ملتقى جهوي حول الأمن السياحي بتاريخ 26 ماي 2022 على مستوى أمن ولاية سيدي بلعباس بمشاركة رؤساء أمن الولايات ورؤساء المصالح الولائية لأمن ولايات الناحية الغربية للوطن .

المشاركون في هذا الملتقى تطرقو إلى كل الجوانب المرتبطة بموضوع الأمن السياحي ، أبعاده ، مرتكزاته ومهدداته، مؤكدين عل ضرورة تظافر الجهود لإنجاح فعاليات الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها وهران في الفترة الممتدة من 25 جوان 2022 إلى غاية 05 جويلية 2022 خاصة أن عدد كبير من الوفود الأجنبية المشاركة والسياح سيتوافدون على ولاية وهران والولايات المجاورة لها مع التركيز على سبل تأمين المواقع الطبيعية وأمن السياح والمواصلات والمنشآت السياحية ، كما تم التطرق أيضا إلى الموضوع من عدة جوانب ، تلاها نقاش وتفاعل من طرف الحاضرين ، علما أن المديرية العامة للأمن الوطني إستحدثت فرق خاصة بالشرطة السياحية تؤدي دور هام وفعال في مرافقة وتأمين السياح والمنشآت السياحية .

هذا كما خلصت أشغال الملتقى الجهوي حول الأمن السياحي بعدة توصيات من شأنها ترقية الأمن السياحي والمساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط .