شرطة سيدي بلعباس تحتفل بالذكرى الستون لتأسيس المديرية العامة للأمن الوط

شرطة سيدي بلعباس تحتفل بالذكرى الستون لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

نظمت شرطة سيدي بلعباس إحتفالا بمناسبة إحياء الذكرى الـ 60

لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني ، اشرف عليها السيد/ والي

ولاية سيدي بلعباس رفقة السلطات المحلية، القضائية ، العسكرية

والتنفيذية، الحفل إحتضنته الوحدة الجمهورية التاسعة للأمن بسيدي بلعباس

وتم من خلاله تلاوة رسالة السيد/ المدير العام للأمن الوطني الموجهة

لأفراد الشرطة بهذه المناسبة كما تم عرض روبورتاج حول نشاطات مختلف

مصالح أمن الولاية ، تقليد الرتب لفائدة قوات الشرطة المستفيدين من

الترقية بهذه المناسبة، كما تم في نفس السياق تكريم بعض متقاعدي الشرطة

ورياضيو الشرطة الفائزين في مختلف المنافسات الرياضية التي أقيمت خلال

الموسم الرياضي 2021/2022 ، بالإضافة إلى تكريم الفائزين في شهادة

البكالوريا من أبناء الشرطيين بنتائج ممتازة .