كانت موجهة لغرض الإستهلاك البشري

شرطة سيدي بلعباس تحجز كميات معتبرة من المواد الإستهلاكية منتهية الصلاحية

مواصلة لمجهوداتها الهادفة إلى الحفاظ على الصحة العامة و قمع الغش تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة العامة من حجز وإتلاف كميات معتبرة من المواد الإستهلاكية منتهية الصلاحية كانت معروضة للبيع بأحد المحلات التجارية .

العملية أسفرت عن حجز وإتلاف 39 علبة سميد من مختلف الأنواع والأحجام بوزن إجمالي قدره 116 كلغ ، 45 كلغ من الزيتون ، 10 علب عصير، 06 كلغ من مادة الكسكس ، 03 كلغ من الجلبان، 24 وحدة شيبس بالإضافة إلى 48 علبة بسكويت كانت موجهة لغرض الإستهلاك البشري.

هذه الكميات تم حجزها وإتلافها بعد قيام أفراد الشرطة بعمليات مراقبة بالتنسيق مع عناصر مديرية التجارة شملت المحلات التجارية المختصة في بيع المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع .

شرطة سيدي بلعباس تدعو جميع المواطنين إلى الإتصال عبر أرقمها الخضراء المتواجدة في الخدمة 24/24 سا قصد التبليغ عن أي ممارسات تجارية غير قانونية من شأنها المساس بالصحة العامة .