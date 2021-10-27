شرطة سيدي بلعباس تحجز وتتلف 3192 وحدة من المشروبات الكحولية منتهية الصلاحية

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز وإتلاف كمية معتبرة من المشروبات الكحولية منتهية الصلاحية بلغت في مجموعها 3192 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، هذه الكمية كانت متواجدة على مستوى أحد المحلات التجارية والذي كان مغلقا منذ بداية جائحة كوفيد-19.

فصول القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري السادس لمعلومات تفيد بوجود محل لتجارة المشروبات المحولية بالتجزئة مغلق منذ بداية جائحة كوفيد-19 ، قد تعرض إلى عملية إحداث ثقب بالسقف ، وتم إخراج منه كمية من المشروبات الكحولية ، بعد التنقل إلى عين المكان تم معاينة وجود كمية معتبرة من المشروبات الكحولية منتهية الصلاحية بلغت في مجموعها 3192 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام ، حيث تم إتلافها بالتنسيق مع عناصر مديرية التجارة على مستوى المفرغة العمومية ببلدية سيدي بلعباس .