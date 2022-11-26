شرطة سيدي بلعباس تحجز 14 ألف قرص مهلوس و 1.5 كلغ من الكيف المعالج وتوقف 17 شخصا.

سيدي بلعباس تحجز 14 ألف قرص مهلوس و 1.5 كلغ من الكيف المعالج وتوقف 17 شخصا.

في 03 عمليات نوعية تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من توقيف 17 شخصا بينهم إمرأة تورطوا في حيازة، نقل وتخزين مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثرة عقليا لغرض الإتجار الغير شرعي بالإضافة إلى الحيازة على المخدرات ( الكيف المعالج ) قصد المتاجرة .

هذه القضايا عالجتها كل من فرقة البحث والتدخل ، فرقة مكافحة المخدرات والأمن الحضري الخارجي ببلولادي، حيث تم على إثر ذلك حجز أكثر من 14 ألف قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ بالإضافة إلى 1.5 كلغ من الكيف المعالج كما تم حجز مبالغ مالية قاربت 10 ملايين سنتيم تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم ، هذه الكميات كانت على متن شاحنتين الأولى خاصة بنقل المواشي كانت محمولة على متن شاحنة الجر و الرأب المتنقل من أجل التمويه والثانية شاحنة للتبريد حيث أسفرت هذه القضايا عن توقيف 17 شخصا بينهم إمرأة أعمارهم بين 31 و 55 سنة

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم للسادة/ وكلاء الجمهورية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة عن قضية حيازة، نقل وتخزين مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثرة عقليا لغرض الإتجار الغير شرعي بالإضافة إلى الحيازة على المخدرات ( الكيف المعالج ) قصد المتاجرة .