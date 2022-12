La prévention en matière de sécurité et de santé professionnelle sous l’autorité de l’Etat.

En Algérie la prévention des risques professionnels est placée sous la responsabilité conjointe des deux ministères celui de l’emploi et de la sécurité sociale ainsi que le ministère de la santé .

Afin de combattre les risques , la CNAS caisse nationale des assurances sociales des travailleurs de la wilaya de Sidi Bel Abbes a abrité ce matin du 29 novembre 2022 à la salle de conférence de l’hôtel EDEN une journée portes ouvertes sur la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles avec un objectif commun de promouvoir la culture de la sécurité un élément efficace sous le slogan:

“ اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية و الامن عنصر فعال في امن و صحة العمال” “ Commission paritaire des membres de la prévention et la sécurité sanitaire”

Dans son allocution d’ouverture de la journée Mr BENCHIHA Bouanani directeur de l’agence a mis l’accent devant l’assistance invitant la commission à suivre de prés l’évolution de certains indicateurs qui mesurent vraiment la sécurité des personnes cotisant à la sécurité sociale de garantir le programme d’action préventif face aux risques professionnels (maladies) et accidents.

Parmi les participants à cette rencontre on compte plusieurs Médecins représentants des organes , de la CP/MP CNAS, Inspection du travail, CASNOS, CNR , la protection civile , C.H.U. Sonelgaz, Sonatrach direction de l’emploi, venus afin de promouvoir de promouvoir une amélioration du travail dans le domaine de la sécurité en milieu professionnel de et faire connaître le rôle de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité (CPHS), un organe de surveillance, de protection et d’information des salariés dans toutes les entreprises », le but étant de participer activement à la gestion des risques par la mise en place de méthodes et procédés pour préserver la sécurité des travailleurs contre tout travail susceptible de nuire à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social de façon d’introduire toutes les mesures de gestion des risques ayant pour objectif ,réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Les présentations faites par des experts (Médecins, juristes ) tendent aussi à susciter des attitudes positives, dans les actions favorables notamment à l’application de la loi et à faire valoir le rôle de chaque membre du CPHS concerné dans le système de prévention et la lutte contre l’activité économique illicite en toute transparence axée sur un développement économique et social durable. dans l’intérêt de la prospérité et de l’équité.

O.Rayan