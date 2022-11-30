mer. Nov 30th, 2022

حجز وإتلاف أكثر من 79 دجاجة مشوية غير صالحة للإستهلاك البشري

58 minutes ago Abbes.O

Grilled chickens on a spit, background

 حجز وإتلاف أكثر من 79 دجاجة مشوية غير صالحة

  للإستهلاك البشري

        في إطار المجهودات المبذولة من طرف شرطة سيدي بلعباس بالتنسيق مع مديرية التجارة الرامية إلى الحفاظ على صحة المستهلك والقضاء على كل أشكال التعدي على الصحة العمومية ، تمكنت المصلحتين من  حجز و إتلاف كمية من الدجاج المشوي غير صالح للإستهلاك  بعد المعاينة التي قام بها الطبيب البيطري التابع للمكتب البلدي لحفظ الصحة و مفتش بيطري رئيسي تبين أن هذه الأخيرة غير صالحة للإستهلاك البشري، حيث قدرت الكمية الإجمالية بأكثر من 79 دجاجة ما يعادل بـ 100  كلغ . 

    هذه العملية جاءت بناءا على دوريات قامت بها شرطة سيدي بلعباس رفقة مصالح التجارة ليلة أمس ، على مستوى وسط المدينة ، أين تم إكتشاف بمطعمين دجاج مشوي غير صالح للإستهلاك البشري  .

      بعد قيام القيام بالمعاينة الميدانية تم إتخاذ الإجراءات القانونية مع إتلاف  الكمية المذكورة  .

       شرطة سيدي بلعباس تدعو المواطنين غلى التبليغ عن مثل هذه الحالات حفاظا على صحتهم ، وتضع بين أيديكم الرقم الأخضر 48-15 المتواجد في الخدمة على مدار الساعة 

Abbes.O

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