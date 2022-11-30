حجز وإتلاف أكثر من 79 دجاجة مشوية غير صالحة

للإستهلاك البشري

في إطار المجهودات المبذولة من طرف شرطة سيدي بلعباس بالتنسيق مع مديرية التجارة الرامية إلى الحفاظ على صحة المستهلك والقضاء على كل أشكال التعدي على الصحة العمومية ، تمكنت المصلحتين من حجز و إتلاف كمية من الدجاج المشوي غير صالح للإستهلاك بعد المعاينة التي قام بها الطبيب البيطري التابع للمكتب البلدي لحفظ الصحة و مفتش بيطري رئيسي تبين أن هذه الأخيرة غير صالحة للإستهلاك البشري، حيث قدرت الكمية الإجمالية بأكثر من 79 دجاجة ما يعادل بـ 100 كلغ .

هذه العملية جاءت بناءا على دوريات قامت بها شرطة سيدي بلعباس رفقة مصالح التجارة ليلة أمس ، على مستوى وسط المدينة ، أين تم إكتشاف بمطعمين دجاج مشوي غير صالح للإستهلاك البشري .

بعد قيام القيام بالمعاينة الميدانية تم إتخاذ الإجراءات القانونية مع إتلاف الكمية المذكورة .

شرطة سيدي بلعباس تدعو المواطنين غلى التبليغ عن مثل هذه الحالات حفاظا على صحتهم ، وتضع بين أيديكم الرقم الأخضر 48-15 المتواجد في الخدمة على مدار الساعة