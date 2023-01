La police nationale Algérienne renforce ses rangs par 445 jeunes compétents.

Présidé par Le directeur général de la sureté nationale Farid Ben Zineddine Bencheikh DGSN ; l’école de police Tayebi Mohamed de Sidi Bel Abbes a organisé le cérémonial de sortie de la promotion régionale du 26 décembre 2022 des trois écoles « Sidi Bel Abbes 157 élèves , Chlef 141 élèves , et 147 élèves l’école de police de mascara » soit un effectif total de 445 nouveaux agents de police sont désormais déclarés au sein de l’effectif de la sureté nationale, après 22 mois de formation portant sur une préparation psychologique, un encadrement physique ainsi qu’une formation théorique dans divers domaines ayant une relation avec la police .

ont pris part à cette cérémonie, le wali de Sidi Bel Abbes, ainsi que plusieurs autorités militaires et civile ainsi que les familles des jeunes diplômés de cette promotion des rois écoles , dans son allocution Dahmani Rachis directeur de l’école Tayebi Larbi a rappelé aux nouveaux fonctionnaires de la sécurité d’accomplir leur devoir avec professionnalisme selon les lois de la république tout en respectant les règles d’étique et de déontologie dans le respect des droits et des libertés parallèlement à la protection de la patrie et du citoyen.

Cette promotion sortante baptisée du nom du martyr du devoir « Moghtat Al Eajal » agent de police assassiné le 6 décembre 1993 par les terroristes suite à une embuscade à Bouzerreah ; Compte 445 nouveaux policiers sortants dont 18 lauréats décorés par la remise des grades et diplômes, a en premier lieu prêté serment, après un passage en revue par le directeur général.

En terme de cette cérémonie, l’assistance a eu droit à une parade suivie par des exercices d’exhibitions d’arts martiaux les exploiter dans toutes les manifestations d’une manière professionnelle.

O.Rayan