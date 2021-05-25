شرطة سيدي بلعباس تدعو المواطنين إلى تفادي إقتناء المواد الصيدلانية من مواقع الأنترنت

نظمت شرطة سيدي بلعباس حملة تحسيسية لفائدة المواطنين تم من خلالها دعوتهم إلى تفادي إقتناء الأدوية والمواد الصيدلانية والمكملات الغذائية عبر مواقع الأنترنت ، خاصة وأن بعض المواقع تروج لهذه المنتجات بأسعار منخفضة مع ضمان خدمة التوصيل إلى المنازل دون التقيد بقواعد التجارة الإلكترونية ، في حين ذكر المختصين والأطباء أن العديد من هذه الأدوية تشكل خطرا على صحة مستعمليها نظرا لعدم مطابقتها لشروط الجودة والسلامة ومخاطر مضاعفاتها وأعراضها الجانبية

شرطة سيدي بلعباس حذرت المواطنين من مخاطر الوقوع ضحايا لمحتالين وباعة وهميين يزعمون أنهم يعالجون بالأعشاب الطبية ، كما دعتهم إلى ضرورة العودة إلى المختصين والأطباء من أجل تفادي الوقوع ضحايا نصب وإحتيال شبكات إجرامية منظمة ، داعية إياهم إلى الحذر من إستعمال الأدوية المشكوك في مصادرها

شرطة سيدي بلعباس تدعو المواطنين للإتصال بها عبر الرقم الأخضر 48-15 للتبليغ عن مثل هكذا حالات تستدعي تدخل قوات الشرطة للحفاظ على الصحة العامة.