بيان إعلامي موجه إلى الأسرة الإعلامية بسيدي بلعباس –

شرطة سيدي بلعباس تسطر مخططا أمنيا خاصا لتأمين إمتحانات شهادة البكالوريا.

سطرت شرطة سيدي بلعباس مخططا أمنيا خاصا لتأمين مجريات إمتحانات شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2020/2021 إبتداءا من 20/06/2021 وذلك بضمان كل الظروف المناسبة قصد مرافقة إنجاح هذا الموعد الدراسي الهام .

ومن أجل ضمان السير الحسن لهذا الموعد تم تسخير تعداد شرطي هام فاق الـ 300 شرطي من مختلف الرتب مهمتهم تأمين مراكز الامتحانات ومحيطها التي تقع ضمن إقليم إختصاص الشرطة مع ضمان إنسيابية حركة المرور أمام مراكز الإمتحانات والمرافقة اليومية لعملية نقل مواضيع الإمتحانات وأوراق الإجابة .

تجدر الإشارة أن مصالح شرطة سيدي بلعباس كانت قد برمجت حملات تحسيسية ولقاءات توعوية على مستوى العديد من المؤسسات التعليمية ، تم من خلالها تقديم نصائح وإرشادات مرورية بالإضافة إلى إرشادات للوقاية من تفشي جائحة وباء كوفيد 19 .

للتذكير فإن عدد مراكز الإمتحان المتواجدة ضمن إقليم إختصاص شرطة سيدي بلعباس تبلغ 39 مركز بالنسبة لإمتحانات شهادة البكالوريا إضافة إلى مركزين للتصحيح .