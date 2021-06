Condoléances à la famille BENKELFAT.

CONDOLÉANCES

Très attristé par le décès du jeune Kamel BENKELFAT âgé de 34 ans suite à un accident de circulation survenu le jeudi 17 juin à Hassi Ghella wilaya de Ain Témouchent .

L’enterrement aura lieu le dimanche 20 juin après salate Dohr au cimetière Sidi Bel Abbes, domicile mortuaire Faubourg Thiers en face du C.H.U.

En cette douloureuse circonstance,le staff rédactionnel du journal Echos de Sidi Bel Abbes présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt et l’assure, en cette pénible circonstance de sa profonde compassion. Que dieu accueil le défunt en son vaste paradis et le bénisse de sa sainte miséricorde ;

INNA LI ALLAH OUA ILAYHI RAJEOUN.

Adieu nous appartenons et à dieu nous retournons.