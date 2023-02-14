شرطة سيدي بلعباس تطيح بأخطر شبكة إجرامية دولية منظمة

وتحجز 70 كلغ من الكيف المعالج

تمكن أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي بلعباس من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة مكونة من 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 سنة ، مختصة في التهريب الدولي للمخدرات ( شرائها، بيعها ، نقلها شحنها ، تخزينها تسليمها ) بإستعمال مركبة ذات محرك لغرض الإتجار الغير شرعي بها، الحيازة على أسلحة نارية من الصنف الثاني والثامن وأجهزة حساسة بدون رخصة من السلطة المخولة قانونا، وضع للسير مركبة بمواصفات تقنية غير مطابقة للأصل، وضع مركبة للسير بلوحة ترقيم غير مطابقة لبطاقة التسجيل التزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية.

أطوار القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة لمعلومات مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة تقوم بالتهريب الدولي للمخدرات ، ليتم وضع خطة أمنية محكمة أفضت إلى الإطاحة بهم ، حيث تم على إثر ذلك حجز كمية من المخدرات (القنب الهندي ) قدر وزنها بـ 70 كلغ كما تم حجز 04 مركبات و دراجة نارية من الحجم الكبير بالإضافة إلى منظارين أحدهما ليلي و 04 بنادق تقليدية ، ناهيك عن حجز مبلغ مالي فاق 12 مليون سنتيم يعتبر من عائدات ترويج هذه السموم.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع نيابتي الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس وإحدى ولايات الجنوب الغربي للوطن، تم تقديم المشتبه

فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس .