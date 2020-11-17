شرطة سيدي بلعباس تواصل تعقيم شوارع وأحياء المدينة

مواصلة لدورها الوقائي للحد من تفشي جائحة كوفيد-19، نظمت مصالح الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس حملة تعقيم وتطهير أحياء وشوارع بإستعمال شاحنات ضخ المياه التابعة لوحدات حفظ النظام ، حيث شملت العملية الشوارع الرئيسية للمدينة خاصة تلك التي تعرف حركية من طرف المواطنين ،المؤسسات التربوية التعليمية والتكوينية المتواجدة عبر النسيج الحضري ، بالإضافة إلى الشوارع والأحياء المؤدية إلى المستشفيات ناهيك عن تعقيم المؤسسات الإستشفائية المتواجدة بالمدينة ، حيث تندرج هذه الحملة في إطار الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من تفشي وإنتشار هذا الفيروس الفتاك .

وفي نفس السياق كثفت مصالح الشرطة بتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية على مستوى الساحات العمومية والمحلات التجارية بمختلف أنواعها ومحطات نقل المسافرين ناهيك عن المساجد المتواجدة بمدينة سيدي بلعباس والتي تم من خلالها دعوة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات والتدابير الإحترازية للوقاية من تفشي جائحة كوفيد-19.