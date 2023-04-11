في حصيلتها خلال النصف الأول من شهر رمضان

شرطة سيدي بلعباس توقف أشخص محل بحث وتحجز كميات معتبرة من المواد الإستهلاكية

في حصيلتها خلال النصف الأول من شهر رمضان ، سجلت شرطة سيدي بلعباس 317 قضية متعلقة بجرائم القانون العام تم على إثرها توقيف 219 شخصا الذين تم تقديمهم أمام النيابة أين تم إيداع 33 شخصا منهم الحبس

وفي نفس السياق تم تسجيل 158 قضية تخص الحيازة على المخدرات والمؤثرات العقلية ، تم على إثرها حجز 253 غرام من الكيف المعالج، 1657 قرص مهلوس ومؤثر عقلي من مختلف الأنواع بالإضافة إلى قارورة سائل مهلوس

أما في إطار المجهودات الرامية إلى البحث عن الأشخاص المبحوث عنهم و تقديمهم أمام النيابة، تمكنت شرطة سيدي بلعباس خلال النصف الأول من شهر رمضان من توقيف 228 شخصا مبحوث عنهم في قضايا مختلفة ذات طابع جزائي .

ومواصلة لمجهوداتها الهادفة إلى الحفاظ على الصحة العامة حجزت قوات الشرطة من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك البشري على غرار 09 قناطير من اللحوم من مختلف الأنواع،07 قناطير و 50 كلغ من الحلويات التقليدية، 740 علبة ياوورت ، 50 لتر زيت مستعمل ، حيث تم إتلافها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع أفراد مديرية التجارة ومديرية المصالح الفلاحية.

بالتزامن مع ذلك واصلت شرطة سيدي بلعباس حملاتها التحسيسية والتوعوية لفائدة مستعملي الطريق العمومي التي حملت شعار » كلنا لرمضان دون حوادث مرور » تم من خلالها دعوة السائقين إلى إحترام قواعد السلامة المرورية تفاديا لوقوع حوادث مرور خطيرة .

هذا وتواصل شرطة سيدي بلعباس مجهوداتها الرامية إلى الحفاظ على الأمن والصحة والعامة بهدف ضمان السكينة العامة وبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين المتوافدين على الأسواق والمحلات التجارية أو إلى المساجد لتأدية الصلوات ، وتدعو ساكنة الولاية للإتصال عبر الرقم الأخضر 1548 من أجل التبليغ عن مختلفال جرائم