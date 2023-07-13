صابة 08 أشخاص في حادث مرور خطير
صابة 08 أشخاص في حادث مرور خطير
تدخلت وحدة الحماية المدنية سيدي علي بوسيدي مدعومة بوحدة نوال بن موسى و كذلك الوحدة الرئيسية صباح اليوم في حدود الساعة 07سا و 09 دقيقة من أجل حادث مرور خطير إثر تصادم بين سيارتين سياحيتين .
المكان : الطريق الوطني رقم101 الرابط بين ولايتيْ سيدي بلعباس و عين تموشنت إقليم بلدية سيدي دحو .
الخسائر البشرية : إصابة 08 أشخاص _ 07 من جنس ذكر و واحدة من جنس أنثى معدل أعمارهم بين (52-08 سنة)
03 منهم في حالة خطيرة و البقية لهم إصابات مختلفة .
حيث تمّ أسعفهم و نقلهم إلى القطاع الصحي سيدي
علي بوسيدي و مصلحة الإستعجالات سيدي بلعباس .