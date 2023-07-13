صابة 08 أشخاص في حادث مرور خطير 

تدخلت وحدة الحماية المدنية سيدي علي بوسيدي مدعومة بوحدة نوال بن موسى و كذلك الوحدة الرئيسية صباح اليوم في حدود الساعة 07سا و 09 دقيقة من أجل حادث مرور خطير إثر تصادم بين سيارتين سياحيتين .