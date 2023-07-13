jeu. Juil 13th, 2023

صابة 08 أشخاص في حادث مرور خطير 

5 minutes ago Abbes.O
صابة 08 أشخاص في حادث مرور خطير 
🛑 تدخلت وحدة الحماية المدنية سيدي علي بوسيدي مدعومة بوحدة نوال بن موسى و كذلك الوحدة الرئيسية صباح اليوم في حدود الساعة 07سا و 09 دقيقة من أجل حادث مرور خطير إثر تصادم بين سيارتين سياحيتين .
🛑 المكان : الطريق الوطني رقم101 الرابط بين ولايتيْ سيدي بلعباس و عين تموشنت إقليم بلدية سيدي دحو .
🛑 الخسائر البشرية : إصابة 08 أشخاص _ 07 من جنس ذكر و واحدة من جنس أنثى معدل أعمارهم بين (52-08 سنة)
03 منهم في حالة خطيرة و البقية لهم إصابات مختلفة .
🛑 حيث تمّ أسعفهم و نقلهم إلى القطاع الصحي سيدي
علي بوسيدي و مصلحة الإستعجالات سيدي بلعباس .

Abbes.O

See author's posts

More Stories

كان يعرض لأنضار الجمهور مناشير بغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية

16 minutes ago Abbes.O

 Des nouvelles avancées de l’intelligence artificielle à la faculté de technologie U.D.L Sidi Bel Abbés.   

3 mois ago Abbes.O

شرطة سيدي بلعباس توقف أشخص محل بحث وتحجز كميات معتبرة من المواد الإستهلاكية

3 mois ago Abbes.O