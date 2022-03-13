ضبطا في حالة تلبس بصدد السرقة من داخل مسكن بالتسلق شرطة سيدي بلعباس تلقي القبض على لصين خطيرين

ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري التاسع القبض على شخصين تورطا في محاولة السرقة من داخل مسكن، حيث كانا بصدد الولوج إلى داخل المسكن عن طريق التسلق قبل أن يتم ضبطهما وتوقيفهما في حالة تلبس .

فصول القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري التاسع لمعلومات تفيد بوجود شخصين يتأهبان لسرقة ممتلكات خاصة من داخل أحد المساكن

بحي البدر، حيث تم وضع خطة محكمة على جناح السرعة للكشف عن ملابسات هذه القضية ليتم التنقل على جناح السرعة إلى عين المكان أين تم ضبط المشتبه فيهما في حالة تلبس بمحاولة السرقة بالتسلق من داخل المسكن المذكور عن طريق التسلق، حيث ضبطت بحوزتهما قفازات وأسلحة بيضاء

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم للسيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة.