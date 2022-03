Ensemble nous irons plus loin dans la maitrise de la gestion des déchets ménagers.

Bien qu’il existe des meilleures idées innovantes qui apportent une solution aux problèmes de gestion des déchets ménagers qui posent un embarras dans la commune chef-lieu de la wilaya de Sidi Bel Abbes , en sa qualité de directrice de l’environnement Mme Djabeur Safia a su prendre instinctivement la décision prioritaire a une mobilisation collective qui suscite un intérêt croissant avec le développement local à la valorisation des déchets ménagers et assimilés, conviant les acteurs à apporter leurs concours pour faire émerger des solutions dans le but d’une nouvelle relance dynamique sur la gestion des déchets ménagers selon le programme national de croissance sur l’économie circulaire ; cette phase de réflexion a mis en œuvre un programme érigé par plusieurs acteurs tels que, UNFA , le C.E.T, et plusieurs associations, cette initiative fructueuse du groupe très coopératif donnera des résultats économiques à long terme ; par conséquent suite à une réunion collective cette démarche participative après consultation a validé le projet pour lancer un concours local visant à identifier, récompenser, et accompagner le programme national de gestion des déchets ménagers et assimilés à long terme qui a pour objectif cible sensibiliser la femme d’adopter de nouvelles habitudes à travers la construction de solutions pratiques d’ adopter de simples gestes « éco gestes » dans son quotidien « trier, réduire les déchets ménagers » ne serait que dans la cuisine soit à la source.

CE concours se donne également pour objectif la préservation d’un environnement non polluant, de contribuer à donner une image positive des quartiers, du meilleur balcon et lutter contre les stéréotypes. Afin de mener à bien cette louable initiative, une commission d’arbitrage sera chargée de la sélection des lauréats.

En ce sens, les citoyens désirant contribuer au concours doivent remplir une fiche de participation et la déposer au niveau de la direction de l’environnement de la wilaya de Sidi Bel Abbes.

O.Rayan