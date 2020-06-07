كانت تنقل في ظروف غير صحية وموجهة للإستهلاك البشري

قوات الشرطة بأمن دائرة عين البرد تحجز أكثر من 165 كلغ من اللحوم البيضاء

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة عين البرد من حجز أكثر من 165 كلغ من اللحوم البيضاء كانت محملة على متن مركبة لا تتوفر على شروط الحفظ، النقل والنظافة ومن شأنها إلحاق أضرار بصحة المستهلك كانت موجهة لغرض المتاجرة حيث تم حجزها وإتلافها .

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بأمن دائرة عين البرد لمعلومات تفيد بوجود مركبة محملة بكمية من اللحوم البيضاء موجهة لغرض المتاجرة فيها ويتم نقلها في ظروف تفتقر لمعايير وشروط الحفظ والنقل والنظافة ، ليتم وضع خطة محكمة لتوقيفه، حيث تم توقيف مركبة محملة بـ 80 دجاجة مذبوحة خارج المذبح البلدي وموضوعة في أكياس بلاستيكية بوزن إجمالي قدره 165 كلغ ، هذه الكمية وبعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري التابع للمقاطعة الفلاحية لبلدية عين البرد أكد أنها غير صالحة للإستهلاك البشري ، حيث تم إتلافها عن طريق الحرق بالمفرغة العمومية التابعة لذات البلدية.