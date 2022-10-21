كانت تنقل بمركبة غير مهيأة وفي ظروف صحية غير مناسبة

شرطة سيدي بلعباس تحجز 12480 قطعة حلوى

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة سيدي بلعباس من حجز كمية معتبرة من الحلويات ( mille-feuilles) كانت تنقل على متن مركبة غير مهيأة قانونا مع إنعدام شروط التبريد ، العملية مكنت من حجز 12480 قطعة حلوى معبأة داخل صناديق كارتونية ، بعد معاينتها تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري ، حيث تم إتلافها .

أطوار القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بأمن دائرة سيدي بلعباس لمعلومات مفادها وجود مركبة محملة بكمية معتبرة من المواد الإستهلاكية سريعة التلف في ظروف غير مناسبة ، ليتم وضع خطة محكمة قصد الكشف عن ملابسات هذه القضية ، حيث تم توقيف المركبة على مستوى المدخل الجنوبي لمدينة سيدي بلعباس قادمة من إحدى الولايات الغربية ومتجهة نحو ولاية أخرى مرورا بمدينة سيدي بلعباس، بعد تفتيشها تبين أنها معبأة بعلب كرتونية تحتوي على حلويات ( mille-feuilles) بلغ عددها 520 علبة، كل علبة تحتوي على 24 حبه حلوى ، بمجموع 12480 قطعة ، بعد مراقبتها من طرف المكتب البلدي لحفظ الصحة ومصالح مديرية التجارة تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري ، حيث تم إتلافها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص .