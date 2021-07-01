كانت موجهة لغرض الإستهلاك بأحد المطاعم

شرطة سيدي بلعباس تحجز أكثر من 10 قناطير من الأسماك الفاسدة

في إطار المحافظة على الصحة العامة، تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز كمية معتبرة من الأسماك من مختلف الأنواع كانت موجهة لغرض الإستهلاك البشري بأحد المطاعم بلغت في مجموعها 10 قناطير و64 كلغ كانت مخزنة بغرفة التبريد الخاصة بالمطعم، حيث تم إتلافها بالمفرغة العمومية بسيدي بلعباس مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف .

هذه الكمية تم حجزها بعد قيام قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة العامة بدوريات مراقبة للمحلات التجارية ، أين لفت إنتباههم محل تجاري نشاطه مطعم ، بعد مراقبته تبين وجود غرفة تبريد تحتوي على لحوم أسماك من مختلف الأنواع بلغ وزنها الإجمالي 10 قناطير و 64 كلغ ، بعد مراقبتها من طرف الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري، حيث تم إتلافها على الفور حفاظا على صحة المستهلك

هذه العملية تندرج في إطار تشديد الرقابة على عمليات بيع المواد الإستهلاكية بمختلف أنواعها والمواد الغذائية السريعة التلف، التي تباشرها مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، والتي سبقتها العديد من العمليات المماثلة التي أفضت إلى حجز كميات معتبرة من المواد الإستهلاكية والتي تم حجزها وإتلافها حفاظا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.