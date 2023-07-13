شرطة سيدي بلعباس توقف شخص

كان يعرض لأنضار الجمهور مناشير بغرض الدعاية من شأنها الإضرار

بالمصلحة الوطنية

أجهضت شرطة سيدي بلعباس مخططا إجراميا نسجت خيوطه شبكة

إجرامية دولية، كانت تعرض لأنضار الجمهور مناشير بغرض الدعاية من شأنها

الإضرار بالمصلحة الوطنية عبر وسائط التواصل الإجتماعي.

و بفضل التحريات التي باشرتها المصلحة تمكن المحققون بفرقة مكافحة

الجرائم السيبرانية من إيقاف شخص في العقد الخامس من العمر ضبط بحوزته على

دعائم إلكترونية ممثلة في ساعة يد إلكترونية مزودة بكاميرا تسمح بإلتقاط الصور و تسهل

عملية الولوج لمواقع التواصل الإجتماعي حيث تبين من خلال التحقيق المفتوح تحت

إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس وجود عدة مقاطع فيديو و

منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية و زرع البلبلة.

بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة.