محافظة الغابات لولاية سيدي بلعباس بيــــــــان إعلامــــــــــي

بيــــــــان إعلامــــــــــي

وضعت محافظة الغابات لولاية سيدي بلعباس، جميع الترتيبات و الإجراءات لضمان انطلاق حملة مكافحة حرائق الغابات، المرتقبة في الفاتح من شهر جوان، كما سبق ذلك برمجة العديد من الحملات التحسيسية بالتنسيق مع جميع الشركاء و الفاعلين و جمعيات المجتمع المدني، كإجراء استباقي وقائي مسّ جميع شرائح المجتمع للحد من خطر الحرائق.

و تحسبا للموعد، تم تهيئة الخنادق المضادة لانتشار الحرائق بمساحة قدرها 96 هكتار، إلى جانب تهيئة 50 كلم من المسالك الغابية بما يسهل بلوغ المناطق الغابية في حال نشوب الحرائق، و تم تسخير 10 سيارات الربط ذات الدفع القوي الذي يسمح باستعمالها في المسالك الوعرة، شاحنة واحدة ذات صهريج، 3 سيارات التدخل الأولي مزودة بصهاريج بسعة 800 لتر، 8 شاحنات خفيفة للتدخل مشكلة رتلا متنقلا بمقر محافظة الغابات، مزودة بصهريج مائي بسعة 800 لتر، 181 مضخة مائية محمولة على الظهر، تستعمل من طرف فرق الإطفاء بالمسالك التي يصعب بلوغ السيارات إليها، اما الوسائل البشرية فقد تم تسخير أكثر من 200 فرد من مختلف الرتب، منهم 62 ضابط غابات، 43 ضابط الصف، 4 ضباط سامون، 15 عون، 7 أعوان الوقاية، 3 سائقين بالإضافة إلى 67 عون موسمي.

و لضمان تدخل سريع و فعال سيتم اعتماد 5 نقاط تمركز للمياه، موزعة على 32 نقطة بمقاطعة سيدي بلعباس، 52 نقطة بسفيزف، 18 نقطة بتلاغ، و بمقاطعة سيدي علي بن يوب 18 نقطة، بالإضافة إلى 11 نقطة برأس الماء و 13 بمرين.

بالإضافة إلى هذا، سطرت محافظة الغابات نظام مراقبة يشمل جميع المناطق الغابية بالولاية، بتفعيل نقاط المراقبة التابعة لوزارة الدفاع الوطني و أخرى تابعة لمصالح الغابات، لضمان المراقبة المستمرة و التدخل السريع في حال اندلاع الحرائق، إلى جانب اعتماد دوريات بالمسالك الغابية في الليل كما في النهار بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.

محافظ الغابا