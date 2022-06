Enfin L’économie circulaire un programme économique local à Sidi Bel Abbes .

Finalement le délai de la mise en service des équipements de la chaine de tri des déchets ménagers au niveau du C.E.T. De Sidi Bel Abbes a été bel et bien respectée suite à l’engagement pris les responsables locaux du secteur visant à mettre sur pied la chaine de tri des déchets ménagers malgré les entraves techniques et administratives qui se sont dressées devant le développement économique local, prenant respectivement la forme d’une phase de souffrance du dit projet depuis plusieurs années.

Face aux problèmes qui ont fait couler beaucoup d’encre ces derniers temps , et a suscité des réactions disproportionnées et nombreux sont ceux qui connaissent bien le sujet ce qui a poussé la Ministre de l’environnement à effectuer une visite d’inspection et de travail en date du 26 avril 2022 dans le but de s’enquérir de visu l’état des lieux des installations et équipement relevant de son secteur, et a constaté qu’il y a relâchement du coté du maitre de l’ouvrage (AND)qui a affaibli l’avancement du projet.

En ce sens la ministre de l’environnement Mme Soualfi Samia sur les lieux a interpellé le directeur de l’agence nationale des déchets (AND) à dénouer les situations en litiges techniques relevant du projet de coopération Algero-Belge (ENANBEL).

En dépit des difficultés grâce aux efforts conjugués et soutenus par l’autorité de wilaya, et aux efforts communs et à la volonté de la directrice de l’environnement, ainsi que celle du gestionnaire du C.E.T qui ont fait le lancement de ce projet la mise en service de la chaine du tri sélective des déchets ménagers en usant de tous les moyens légaux dont ils disposent pour atteindre l’objectif des enjeux de l’économie circulaire qui englobe des activités déjà bien développées (récupération, réutilisation, recyclage) et des démarches plus récentes (écologie industrielle, éco conception) offrir la sécurité de l’environnement, la sécurité énergétique, et l’amélioration du cadre de vie du citoyen afin de promouvoir le développement local.

O.Rayan