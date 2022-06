Au total plus de seize participants du comité local ‘ climat’ de la wilaya de Sidi Bel Abbes relevant des différents secteurs de l’exécutif, et de la sté civile ont pris part à une formation de quatre jours du 29 mai au 1er juin 2022 organisée par le Centre National des Technologies de Production plus Propre « C.N.T.P.P » sous tutelle du Ministère de l’Environnement et des énergies renouvelables .

Suivant l’objectif ’13’ du programme de développement durable , le Plan National Climat porte sur les actions devant être mis en œuvre par l’Algérie pour respecter ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques contenus dans sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN) afin de réduire les effets négatifs du changement climatique.

L’objectif de cette formation est d’acquérir une meilleure compréhension de l’adaptation au changement climatique à travers son historique, ses multiples définitions et les stratégies opérationnelles déjà existantes au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbes en tant que wilaya pilote.

Une sortie sur terrain a été planifiée, pour constater de visu les effets du phénomène pour que Les participants prennent réellement connaissance de mener de telles observations approfondies sur les techniques de collecte et d’utilisation des données sur le climat et les prévisions saisonnières dans la planification stratégique de plans d’actions dans un contexte environnemental climat en évolution.

Les deux journées ont été consacrées aux ateliers collaboratifs , entre les participants ils échangent, ils pensent ils réfléchissent ces données recueillies permettent d’appuyer ou réfuter les conclusions du rapport selon lesquels les effets du phénomène présentent des risques environnementaux , ces ateliers inciteront également les analystes de cette formation à élaborer le document d’évaluation étayant les termes de référence permettant à préparer un planification exposant des faits réels d’appuyer les affirmations énoncées dans le rapport dans le but ultime d’accroître l’efficience et la reddition d’un avis d’appel d’offre .

O.Abbas