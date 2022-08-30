و الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يعرف بالأداءات المقدمة لفائدة المؤمن

وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء –وكالة سيدي بلعباس – الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الإجراء يعرف بالاداءات المقدمة لفائدة المؤمن له اجتماعيا و ذوي حقوقه بيان إعلامي حول الاداءات المقدمة لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم عرفت منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر تطورا متواصلامنذ نيل البلاد لاستقلالها سنة 1962 ولاسيما عبر عصرنة الضمان الاجتماعي من خلال إدراج تدابير جديدة ترمي إلى تحسين نوعية الاداءات المقدمة إلى مستعملي القطاع و عصرنة تسيير هيئاتها إلى جانب الحفاظ على التوازنات المالية بحيث تم ادراج عدة اصلاحات بهدف تطوير نوعية الخدمات و ادراج مجموعة الانظمة المعلوماتية و الخدمات الرقمية بدءا من البطاقة الالكترونية (بطاقة الشفاء )وتعميم أستعمالها عبر كل ولايات الوطن الى جانب ادراج عدة خدمات رقمية متاحة عن بعد بالإضافة إلى الحفاظ على التوازنات المالية من خلال تعزيز اليات تحصيل الاشتراكات وترشيد النفقات يقدم الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية العمال الاجراء عدة اداءات و خدمات لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم و ذلك من خلال اداءات عينية و نقدية الاداءات العينية حيث تسمح الاداءات العينية للمؤمن له اجتماعيا و ذوي حقوقه بالتكفل بمصاريف العلاج الطبية و الصيدلانية الاستشفائية إعادة التاهيل الوظيفي بالعيادات المتخصصة في طب العظام و التأهيل لضحايا حوادث العمل –التصوير الطبي –علاج و ترميم الأسنان و الدفع من قبل الغير بواسطة نظام الشفاء الذي يعتبر همزة وصل بين هيئة الضمان الاجتماعي و مهنيي الصحة من بينها -التعاقد مع الأطباء المعالجين العامون و الخواص -التعاقد مع صانعي النظارات الطبية للتكفل بالأطفال المتمدرسين و ماقبل سن التمدرس -التعاقد مع عيادات جراحة القلب -التعاقد مع عيادات تصفية الكلى إلى جانب التكفل بالنقل الصحي وفق الاتفاقية المبرمة مع الناقلين الصحيين الخواص -التعاقد مع العيادات الخاصة بالتوليد -الاتفاقية المبرمة في إطار التكفل بمصاريف التداوي بالمياه المعدنية لفائدة المؤمنين و ذوي حقوقهم على مستوى محطات التداوي بالمياه المعدنية -الاتفاقية المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و الديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية و لواحقها إلى جانب الاداءات العينية يقدم الصندوق اداءات نقدية الاداءات النقدية التامين على المرض تسمح بدفع تعويضة يومية موجهة لتعويض فقدان الأجر الناتج عن التوقف عن العمل لأسباب صحية يصرح به لدى مصالح الصندوق خلال48 ساعة التامين على الأمومة و التي تضمن التكفل بمصاريف العلاج الطبي لفترة الحمل و يضمن دخلا تعويضيا للام العاملة و التي تتوقف عن عملها بمناسبة الولادة و المقدرة ب 98 يوما التامين على العجز و الذي يمثل تغطية اجتماعية موجهة لحماية الأشخاص غير القادرين على ممارسة أي نشاط بسبب حادث عمل أو مرض يسمح بالاستفادة من منحة العجز التامين على الوفاة تسدد مصالح الصندوق الوطني رأس مال الوفاة إلى ذوي حقوق المؤمن له اجتماعيا المتوفى (الزوج – الأطفال المتكفل بهم- الأصول المتكفل بهم ) التامين على حوادث العمل و الأمراض المهنية يسمح للمؤمن له اجتماعيا بالاستفادة من تعويض عن حادث العمل و الأمراض المهنية نتيجة الضرر الجسدي أثناء مهمة شريطة أن يكون قد وقع بمكان مزاولة العمل و أثناء الفترة المحددة له و الواقع بالمسار الرابط بين مكان اقامة المؤمن و مكان العمل او ماشبهه ( كالمكان الذي تتردد عليه عادة لتناول الطعام …) يتم التصريح به خلال 24 ساعة لدى صاحب العمل من قبل المؤمن أو احد ممثليه خلال 48 سا عة لدى هيئة الضمان الاجتماعي من قبل المستخدم يستفيد من خلاله من اداءات عينية تعوض بنسبة 100 % من التسعيرات التنظيمية (العلاج –الأدوية – الأجهزة الاصطناعية ) يستفيد المؤمن له من ريع شهري إذا كانت نسبة العجز تساوي آو تفوق نسبة 10 % رأس مال تمثيلي للريع اذا كانت هذه النسبة اقل من 10 % في حال وقوع حادث العمل المميت يستفيد ذوي حقوق الضحايا من -رأس مال الوفاة -ريع ذوي الحقوق المنح العائلية تتضمن الاداءات العائلية المنح العائلية و منحة التمدرس التي تمثل دخلا تكميليا من شانه آن يساعد العمال الأجراء الذين يتكفلون بالعائلات و ضمان إرضاء الاحتياجات الخاصة بالطفل و في بعض الحالات الكفيل وفي إطار الإصلاحات الجذرية قد خطى القطاع قفزة نوعية في مجال التكنولوجيات الحديثة وذلك في إطار التحسين المتواصل و الدائم لظروف التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا و التقليص بما أمكن من التنقل الغير مجدي نحو هياكل الصندوق إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية و تسهيل الحصول على مختلف الخدمات أدرج الصندوق جملة من الخدمات الالكترونية عبر عدة منصات رقمية الأرضية الرقمية الهناء :https//elhanaa.cnas.dz وهي خدمة إلكترونية موجهة لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا ، يتم الاطلاع و الاستفادة من عدة خدمات و أداءات عن بعد و من دون عناء التنقل إلى هياكل الصندوق.كالتصريح بعطلة الأمومة و العطل المرضية عبر أرضية الهناء الأرضية الرقمية للتصريح و الدفع عن بعد https://teledeclaration.cnas.dz تسمح لأرباب العمل بالقيام بالتزاماتهم بطريقة سهلة و آمنة و دون عناء التنقل إلى مرافق الصندوق التبليغ عن طريق الرسائل النصية القصيرة : هي خدمة موجهة لفائدة مستعملي الصندوق أين يتم إرسال رسائل نصية قصيرة من بينها -تلقي الاستدعاءات الطبية -تلقي قيمة مبلغ تعويض الوصفات الطبية و مبلغ التعويضات اليومية -دعوة لاستلام بطاقة الشفاء وفي اطار الاصلاحات الجذرية قد خطى القطاع قفزة نوعية في مجال التكنولوجيات الحديثة وذلك في اطار التحسين المتواصل و الدائم لظروف التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا و التقليص بما امكن من التنقل الغير مجدي نحو هياكل الصندوق الى جانب تبسيط الاجراءات الادارية و تسهيل الحصول على مختلف الخدمات ادرج الصندوق جملة من الخدمات الالكترونية عبر عدة منصات رقمية الأرضية الرقمية الهناء :https//elhanaa.cnas.dz وهي خدمة إلكترونية موجهة لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا ، يتم من خلالها الاطلاع و الاستفادة من عدة خدمات و أداءات عن بعد و من دون عناء التنقل إلى هياكل الصندوق. كخدمة التصريح بعطلة الأمومة و العطل المرضية عبر أرضية الهناء الأرضية الرقمية للتصريح و الدفع عن بعد https://teledeclaration.cnas.dz تسمح لأرباب العمل بالقيام بالتزاماتهم بطريقة سهلة و آمنة و دون عناء التنقل إلى مرافق الصندوق التبليغ عن طريق الرسائل النصية القصيرة : هي خدمة موجهة لفائدة مستعملي الصندوق أين يتم إرسال رسائل نصية قصيرة من بينها -تلقي الاستدعاءات الطبية -تلقي قيمة مبلغ تعويض الوصفات الطبية و مبلغ التعويضات اليومية -دعوة لاستلام بطاقة الشفاء

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