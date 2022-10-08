زيارات التي قادها والي الولاية السيد شيباني سمير الي دائرة تلاغ
ضمن الزيارات التي قادها والي الولاية السيد شيباني سمير زيارة مدرسة طالبي عبد القادر ببلدية تيغاليمت حيث تم وضع حيز الخدمة قسمين و مطعم مدرسي، بعد معاينته و الوقوف على معايير النظافة حيث شديد على إلزامية تقديم وجبات ساخنة و اعطاء الموافقة المبدئية لإنجاز قسمين إضافيين ، و وضع العشب الإصطناعي بملعب المؤسسة التربوية مع توفير نشاطات رياضية مختلفة. ليتوجه بعدها إلى بلدية مزاورو ووضع حيز الخدمة ملعب رياضي جواري بقرية ضاية خليفة و قام بمعاينة مشروع ترميم المذبح البلدي الذي سيسلم في غضون 15 يوما بعد ربطه بشبكتي الكهرباء و المياه الصالحة للشرب، كما امر بالإسراع في تسليم المشروع و منحه للإستغلال من طرف الخواص في إطار عقد كراء و من جهة اخرى عاين مشروع 50 سكن إجتماعي ، منها 30 حصة مستغلة في انتظار 20 سكن كما اعطى تعليمات باستكمال أشغالها و تسليمها في أقرب الآجال.
ايضا عاين السيد الوالي مشروع 100 سكن عمومي ايجاري ببلدية تلاغ ، و الذي أمر بتوزيعه على مستحقيه بكل شفافية في أقرب الآجال ، ووضع حيز الخدمة ملعب جواري و محطة للنقل البري للمسافرين بعد إعادة ترميمها و تجهيزها. كما وقف على مشروع إنجاز مضمار العدو الريفي ، الذي بلغت نسبة الأشغال به 65% ،و الذي أمر بتسريع وتيرة الإنجاز و تجهيزه ، ليتم استغلاله من طرف شباب المنطقة.
و بقرية تاملاكة التابعة إقليميا لبلدية الضاية ، وضع السيد والي الولاية حيز الخدمة قاعة علاج بعد ترميمها و تجهيزها ليتم بعدها معاينة المدرسة الابتدائية « بوكرفاح عمر » المستفادة من اللوحات الإلكترونية التي أمر بتزويدها بشبكة الأنترنيت، كما وقف السيد الوالي على الظروف الصحية للإطعام بذات المدرسة و معايير التدفئة مع قدوم فصل الشتاء. و قد أسدى تعليمات باستكمال الأشغال المتبقية بمشروع إنجاز 20 سكن عمومي ايجاري ببلدية الضاية و توزيعها هي الأخرى مؤكدا على مراعاة الأحقية و الشفافية في عملية التوزيع. كما قام بمعاينة 108 محل ، في اطار محلات الرئيس و التي أسدى تعليمات بالقيام بدراسة تقنية لإمكانية تحويل 78 محل منها إلى أقسام مدرسية ، لاحتواء الضغط بمدارس المنطقة.
هذا و قد التقبة مع بعض مواطني المنطقة الذين طرحوا العديد من الإنشغالات