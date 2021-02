A.N.D. déroule son tapis vert pour les associations environnementales dans la gestion durable des déchets .

L’association environnementale jeunesse volontaire de la wilaya de Sidi Bel Abbés compte parmi les 14 invités à signer une première convention de partenariat avec l’ A.N.D (Agence Nationale des Déchets) ce processus d’engagement sera renforcé par les moyens techniques et matériels inscrit dans le programme de sensibilisation pour la motivation et l’implication de chacun des citoyens ayant pour objectif général un nouveau défit d’une gestion durable des déchets .

O.RAYAN