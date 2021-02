Les architectes prêtent serment.

Apres une durée de 5 années de formation ,47 nouveaux architectes des 4 wilayas Tlemcen- Saida – Ain Temouchent et Sidi Bel Abbés ont prêté serment afin de s’établir professionnellement, la cérémonie a eu lieu ce matin du 20 Février 2020 au centre culturel Kateb Yassine a été présidée par le conseil national et local de l’ordre des architectes C.L.O.A – C.N.O.A en présence du représentant des affaires religieuses, du P. A.P.C, le directeur de wilaya du logement et de la D.U.A.C.

O.Rayan