A.P.O.C.E Sidi Bel Abbés , dénonce fermement le gaspillage du lait !

Depuis deux jours, plus de cent agriculteurs éleveurs de bovins venus des quatre coins de la wilaya stationnent leurs mini camions citerne plein à déborder de lait devant le siège de la wilaya, et ce dans le but de contester la fermeture réglementaire de la laiterie de Sidi Lahcen conformément à l’arrêté du wali sous le n°789 daté du «30 Mai 2020, . Selon notre source d’information, la laiterie exerce cette activité́ depuis plus de dix années, a fait l’objet de plusieurs inspections qui ont abouti à des mises en demeure instruisant ses responsables a lever plusieurs réserves portant atteinte à l’environnement( menace écologique) et causent un danger à la santé de la population .

Sous le signe de la colère des agriculteurs qui prend la forme de critiques contre leurs méthodes de prise de décision irréfléchie mettant le trouble dans le monde rural aller jusqu’à déverser le lait qui n’a plus de destination dans les rues et les berges oued Mekerra, Afin d’éviter le gaspillage de ce produit qui occupe une place importante chez le consommateur , l’Organisation algérienne de la protection du consommateur A.P.O.C.E s’est portée volontaire d’intervenir auprès de l’autorité de wilaya afin de préconiser une solution immédiate «affecter le lait vers d’autres laiteries afin de préserver la disponibilité du produit compte tenu de la crise économique que traverse le pays durant cette période (COVID19) jusqu’à régularisation de la situation administrative et technique de la laiterie suivant les consignes indiquées sur le procès verbal de la commission d’enquête.

O.Rayan