AGIRE.(la gestion intégrée de l’eau ) protection du champs captant de Sidi Ali Benyoub.

Dans le cadre du contrat de protection des ressources en eau du champ captant de Sidi Ali Benyoub, dûment signé et approuvé par plusieurs partenaires actifs et utilisateurs de la ressource en eau dans la région, notamment Mesdames et Messieurs; le Directeur des Ressources en Eau et de la Sécurité Hydrique, Directeur des Services Agricoles, Directeur de l'Algérienne Des Eaux, Directeur Régional de l'Agence Nationale des Ressources Hydriques, Directeur de l'Office National d'Assainissement, Directeur de l'Industrie, Directeur de l'environnement, Directeur de l'Energie, Recteur de l'Université, Président de la chambre. d'agriculture, les représentants et les présidents des associations des irrigants à Sidi Ali Benyoub, ainsi dans l'objectif de concrétiser le plan d'action validé par les partenaires, l'Agence de Bassin Hydrographique Oranie Chott Chergui démembrement de l'Agence Nationale de Gestion Intégrée des Ressources en Eau organise une journée de sensibilisation à la préservation de l'eau au niveau de la salle des conférences de la wilaya de Sidi Bel Abbes, et ce en date du 28 Juin 2022, cette journée a pour objectif d'associer les efforts de tous pour une bonne gestion de la ressource en eau de la région de Sidi Ali Benyoub.

Cette journée de sensibilisation s'organise au profit des agriculteurs, des industriels et des Imams de Sidi Ali Benyoub en concrétisation du pland'action validé au protocole d'accord signé pour la protection du champ captant de Sidi Ali Benyoub, l'événement sera en présence des représentant des secteurs de l'industrie, l'agriculture, les affaires religieuses et des wakfs, l'éducation nationale, les directeurs exécutifs, le chef de daïra de Sidi Ali Benyoub et les présidents des assemblés populaires des communes de cette même daïra, les représentants de la société civile et des associations actives, les agriculteurs, les industriels et les imams.

Il y a lieu de signaler, que ce genre d’événement s’inscrit au objectif de la valorisation des efforts déployés par le Ministère des Ressources en Eau et de la Sécurité Hydrique ciblant l’assurance un service publique adéquate et la préservation quantitative et qualitative de la ressource, et dans le même contexte l’Agence Nationale de Gestion Intégrée des Ressources en Eau a lancé avec un partenariat du royaume belge des projets de contrats de protection des champs captant et nappes à risque de rabattement et/ou pollution.

Agence de bassin hydrographique Oranie- Chot Chergui.