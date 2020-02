Des produits alimentaires impropres à la consommation saisis dans un magasin à Sidi Bel Abbes.

Un lot de différents produits alimentaires impropres à la consommation a été saisi par la brigade de contrôle de la police de l’environnement en coordination avec les services d’hygiène communal de Sidi Bel Abbés lors d’une vérification et de surveillance d’un circuit commercial alimentaire en particulier ont constaté une fraude de dangerosité sur le plan de la santé publique dans la vente des produits non conformes aux normes d’hygiène et de sécurité figurent 200 litres de lait plus une quantité de beurre , 12 boites contenant chacune 27O gr de poissons avariés,

63 sachets de 500 gr de lait caillé, plus de 200 litres et 6 cartons de jus de fruits ainsi qu’une quantité de poissons d’un poids de 11 kg impropres à la consommation cette marchandise a fait l’objet de destruction sur les lieux après établissement d’un procès verbal de constatation .

Le commerce informel des produits alimentaires est devenu un danger public, ses conséquences menacent la santé du consommateur , ses conséquences sont souvent dramatiques d’où la nécessaire vigilance permanente de l’autorité publique pour neutraliser le phénomène qui malheureusement l’inconscience de certains consommateurs a pris de l’ampleur .

O.Rayan