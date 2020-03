FERROUKHI Ministre de la Pêche et des productions halieutiques rencontre la société civile.

Le ministre de la pèche et des productions halieutiques Sid Ahmed Ferroukhi , a tenu, le, samedi 07 mars 2020 , une rencontre nationale avec les représentants de la société civile activant dans le secteur, l’organisation du consommateur A.P.O.C.E ainsi que les universitaires spécialisés dans le domaine venus assister à cette rencontre tenue au siège de la direction de la formation de la pèche du port d’Alger sous le thème « Le rôle de la société civile dans l’accompagnement du programme de développement du secteur de la pèche et de la production halieutique » qui découle de la politique sectorielle conçue à la mise en œuvre d’une stratégie représentée par l’ exécution d’une feuille de route preuve significative visant à rattraper les retards ,enregistrés , à développer cette filière dans une nouvelle relance plus dynamique, seul moyen est l’ implication de la société civile partenaire incontournable dans la prise de décision , un engagement plein de volonté permet d’offrir aussi la possibilité de tracer les principaux objectifs définis qui comportent à l’amélioration les conditions socio-économiques,et professionnelle en matière de formation des jeunes , création d’emploi tout en veillant à la préservation du patrimoine marin national, au respect des normes environnementales, et à la protection du pouvoir d’achat du consommateur citoyen . Décidément le secteur de la pèche et des ressources halieutiques s’engage dans l’application de la nouvelle stratégie de transition vers l’économie bleue.

O.Rayan