La  C.N.R  « caisse nationale des retraites » de Sidi Bel Abbés  lance la plate forme numérique consacrée aux suggestions et avis sur le secteur.

Le secteur du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale (M.T.E.S.S) compte parmi ses missions, la prise en charge des citoyens notamment en matière de couverture sociale, d’emploi, ainsi que le respect de l’application de la législation du travail et la préservation des droits des travailleurs.

Notre secteur est confronté, aujourd’hui à de nouveaux défis, dans les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, et plus particulièrement dans le domaine de la modernisation et de la rénovation des mécanismes de gestion de transition numérique.

Pour ce faire, le Ministère du travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, et afin de répondre aux attentes et préoccupations des citoyens et des usagers du secteur, et à l’effet d’assurer la mission de service public, pleinement le Ministère du travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, met en service une plateforme numérique à travers le site web du ministère.

Cette plateforme accessible à partir du lien raacom.mtess.gov.dz, et mise à la disposition des citoyens, et de toutes les catégories sociales, à savoir les experts, les universitaires, les chercheurs, les syndicalistes, et les représentants de la société civile, tel que les associations, et ce pour recueillir leurs avis sur les différentes questions se rapportant à leurs quotidiens et aux activités du secteur.

L’accès cette plateforme permettra aux utilisateurs de répondre à une série de questions rapides, sur l’efficience des services et prestations fournis, et d’en évaluer son impact de ceci sur la société d’une part.

Aussi, cet espace électronique à travers la rubrique « partager vos propositions » permet aux spécialistes d’examiner les problématiques posées, soit à travers les avis et points de vue exprimés, ou par l’envoi d’études et analyses réalisées d’autre part.

Et à travers la mise en place de cette plateforme, le citoyen pourrait être considéré comme étant un acteur majeur et l’équation la plus appropriée pour l’amélioration de la qualité des services et prestations fournis, ce qui permettra également d’en assurer la pérennité de ces services.

Les données et les propositions recueillies à travers cette plateforme feront l’objet d’études par les spécialités et experts dans le domaine, permettra ainsi au pouvoir public d’en avoir une vision commune et homogène sur les mesures qui l’entend entreprendre dans l’avenir, et de répondre efficacement aux attentes des citoyens en leurs offrant le meilleur de ces services.

Nous vous invitons à visiter la plateforme qui est ouverte pour une période de 30 jours à partir du 16 juin 2020.