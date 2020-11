La Polyclinique de Benhamouda clôture la caravane Octobre Rose avec succès.

Chaque année en Octobre, l’U.N.F.A cette union nationale de la femme algérienne bureau de wilaya de Sidi Bel Abbés met en exécution son programme de sensibilisation, du dépistage précoce et de lutte contre les cancers du sein supervisé par l’encadrement des professionnels médicaux et paramédicaux et administratifs du secteur de la santé publique de proximité (E.P.S.P) sous le slogan « Octobre Rose ». .

Face à la crise sanitaire de la Covid 19, L’ensemble des acteurs de la santé publique se sont organisés pour que les patientes soient accueillies dans les meilleures conditions durant toute la caravane de sensibilisation lancée au début du mois d’octobre sillonnant plusieurs localités des communes de Ras El ma, Moulay Slissen , Sidi Ali Benyoub, Tenira, Tessala, sidi Lahcene avant d’arriver à la commune de Sidi Bel Abbés au siège de la polyclinique Saadeli Bouamama de Benhamouda le 25 du mois rose, à cet effet l’ensemble des acteurs de la santé publique (D.S.P – E.P.H.P), se sont mobilisés durant toutes la campagne de sensibilisation dans le but d’atteindre l’objectif tracé par les initiateurs et partenaires de cette louable initiative sous le haut patronage du wali de Sidi Bel Abbés afin de mener à bon port les cinq dernières journées ; en effet tous les moyens matériels médicaux ont été mis à la disposition de cette polyclinique dans le but de renforcer les actions grand public de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein auquel seront suivies à l’avenir par d’autres examens de dépistage précoce su col, et de l’utérus.

L’événement a été marqué par la présence du gynécologue du secteur privé le Dr MAATALAH Ghaouti qui a contribué bénévolement aux consultations et examens.

Selon les statistiques , plusieurs cas ont été détectés tôt nécessitent une mammographie pour confirmation, afin de suivre le cancer métastatique par une mesure de prise en charge thérapeutique, plus un cancer du sein est détecté rapidement, plus les chances de guérison totales sont grandes.

La cérémonie de clôture s’est déroulée dans une atmosphère conviviale en présence des autorités de la wilaya laquelle a félicité l’ensemble du personnel de cette structure.

O.Rayan

