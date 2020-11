Condoléances : Douila Noreddine tire sa révérence.

La rédaction du journal électronique Echos de Sidi Bel Abbés, très affligés , par cette douloureuse nouvelle, se joint à la corporation de la culture de la wilaya qui très chagrinée par la perte de ce frère aux qualités exceptionnelles, pour présenter à l’ensemble des membres de sa famille nos sincères condoléances et prions dieu, de donner courage et patience aux membres de sa famille, ces frères et ses collègues. Puisse dieu le recevoir dans son vaste paradis.

