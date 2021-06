L’association Amal Oua Aemal des handicapés moteurs de Bab El Oued d’Alger à Sidi Bel Abbes

L’association Amal Oua Aemal des handicapés moteurs de Bab El Oued d’Alger sous le slogan « Nous sommes une seule famille avec l’handicapé » à sa 16ème édition est arrivée ce matin du 27 juin à Sidi Bel Abbes dans la cadre du programme de solidarité accompagnée par les services de l’ADS et de la DAS de la wilaya a permis au wali Limani Mustapha a, à partir du siège de la wilaya donné le coup d’envoi du lancement de cette campagne à la fois de sensibilisation et aussi d’aide aux handicapés démunis résidants dans les zones déshéritées les plus éloignées du Sud de la wilaya. Cette louable action s’étend jusqu’au 1er Juillet 2021 où plusieurs activités inscrites au programme de sensibilisation prendront en charge toutes les franges d’handicap a l’exemple d’une cellule de soutient psychologique, des animations suivant les âges. Selon les déclarations de la présidente Hizia Rezig le programme portera également la distribution d’un lot important d’équipement orthopédique des fauteuils roulants, des béquilles aux handicapés moteurs nécessiteux. Mme Rezig n’a pas manque de souligner que l’handicapé sera désormais « Handicapable » d’avoir le droit à l’intégration dans la société et notamment au travail.dans le cadre programme de croissance du développement durable.

O . Rayan