L’association jeunesse volontaire façonne un avenir durable dans la sensibilisation des déchets .

« علاش تخطي رأسي و أتفوت » vise à promouvoir la protection de l’environnement tel était le slogan commun venu à l’esprit de l’association jeunesse volontaire sous l’égide de la direction de l’environnement , en partenariat avec le syndicat de l’éducation nationale UNPEF, et la formation professionnelle ont mis en place les outils de planification d’un projet de financement pris en charge par les deux groupes en l’occurrence Hasnaoui et Chiali partenaire incontournable au programme qui vise à responsabiliser et sensibiliser une gestion durable de déchets et à la mise en œuvre du programme de développement durable et ses objectifs tout en étant porteur de ses composantes et leurs propres normes ayant pour but d’agir pour subvenir à nos besoins sans compromettre les générations futures en utilisant les moyens humains, matériels et financiers.

Dans ce contexte sachant que l’éducation à l’environnement,( les éco-gestes et la gestion des déchets) sera pratiquée en premier dans le milieu scolaire touchant les élèves du palier préparatoire et la première année une première phase déjà entamée par l’implication des enseignants du palier cité à subir une formation de courte durée muni d’une mallette pédagogique qui s’appuie sur la sensibilisation des enfants dans la préservation à l’environnement , cette dernière sera mise à disposition d’un maximum de structures éducatives afin d’accompagner les enseignants ainsi que les élèves dans les opérations de ramassages et les faire devenir messager porteur la lueur d’espoir

Dans le même sillage l’académie du groupe Chiali a pris en charge «trois journées de sensibilisation, de communication et d’information dédiées aux différents médias, les Imams, ainsi que les représentants des comités de quartiers, les délégué communal se sont portés volontaire exceptionnellement dans le but de concrétiser ou plutôt assurer la pérennité du projet.

O.Rayan