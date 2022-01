Le B.C 3 de Honein l’unique solution d’éviter la soif aux bélabesiens.

Des solutions d’urgence pour répondre aux besoins des 18 communes y compris le chef lieu de la wilaya de Sidi Bel Abbés ,reste à confirmer !

Accompagné du wali et des autorités civiles et militaires, le ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique Mr Hasni Karim s’est rendu ce jour du 3 Janvier 2022 à la wilaya de Sidi Bel Abbes pour une visite rapide beaucoup plus opérationnelle pour trouver des solutions immédiates sur le glissement du programme d’approvisionnement en eau potable qui relie le couloir des 17 communes plus le chef lieu cette situation alarmante dure depuis plus de 6 mois sachant que la wilaya de Sidi Bel Abbes reste toujours dépendante en matière de renforcement et d’approvisionnement à partir des wilayas limitrophes cette question de relation qui présente un aspect délicat en matière de dotation en eau potable réduite à 17.OOO m3 à partir de la station de dessalement BC3 cette perturbation persiste entre Tlemcen et Sidi Bel Abbés considérée comme l’un des objectifs à résoudre dans l’immédiat reste à confirmer dans les prochains jours. le ministre et la délégation qui l’accompagnait s’est rendu en premier lieu à la commune de Merine une localité située au sud de la wilaya où est implanté l’ambitieux projet de transfert d’eau potable suivant le schéma synoptique de transfert des eaux de la nappe chott El Chergui vers les communes de Telagh , de Merine , Mezaourou, Teghalimet , Tafessour et les localités de Ain Djouher et Ain Bent Soltane suivant la fiche technique les travaux ont été lancés en septembre 2016 estimé selon l’ autorisation de programme à 3.000.000.000 ,00 Da pour un délai de réalisation de 30 mois ? .

Mr Hasni Karim a eu également l’occasion de visiter le chantier de transfert des eaux de la nappe de Chott El Gharbi vers les agglomérations au sud de Tlemcen au nord de Naama à l’ouest et au sud de Sidi Bel Abbes d’où la présentation sur maquette interprète la réalisation de plusieurs actions de champs captant estimés à 9.000.000.000.00 Da répartie sur plusieurs champs de captage à savoir Sidi Ali Benyoub 7 forages , Bouyettas 5 forages ,champs de Tenira 2 forages , 4 forages en cours de réalisation à Sidi Chaib ce regroupement totalisant 34 forages ayant un débit dépassant les 193 L/s les travaux ont été engagés en juin 2021 sur un délai de réalisation variant entre 2 et 10 mois suivant la fiche technique du projet. Le ministre a exhorté l’entreprise de livrer le projet vers la fin du mois de mars.

Le ministre s’est rendu à la station d’épuration des eaux usées de Sidi Bel Abbes ? Le Directeur Général a su exposer les difficultés techniques et financières que confronte l’O.N.A , après examen le ministre a accordé une enveloppe financière pour la réhabilitation des équipements.

Au terme de cette visite le ministre accompagné du wali et du président de APW a affirmé dans une déclaration à ,la presse que le but de cette visite rapide est de rassurer la population de Sidi Bel Abbes que nous sommes venus apporter des solutions rapides afin de répondre aux besoins des habitants des 17 communes plus le chef lieu .

O.Rayan